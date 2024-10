PDT renova apoio à reeleição do prefeito Cicero Lucena

Militantes do Partido Democrático Trabalhista (PDT), que elegeu dois vereadores e teve mais de 30 mil votos no primeiro turno, reafirmaram apoio à reeleição de Cícero Lucena e Leo Bezerra, na manhã desta sexta-feira (11), com o compromisso de ampliar essa marca.

O encontro aconteceu em um edifício residencial no Bairro dos Estados, onde Cícero Lucena lembrou que também recebeu o compromisso do Avante, de se empenhar ainda mais na campanha, e o apoio de filiados do Podemos e MDB.

“É muito importante a gente ter a consciência, a tranquilidade de todos aqueles que estavam com a gente no primeiro turno, renovando a confiança, disposição de trabalho, bem como os novos que também estão chegando. Esse é o caminho certo. As pessoas estão compreendendo o momento que a cidade está vivendo e a preocupação do futuro certo, o futuro de trabalho, de ação, de cuidar das pessoas que precisam”, afirmou Cícero.

O PDT elegeu os vereadores Marcos Vinícius e João Almeida, que afirmaram que serão da base de Cícero Lucena em novo mandato na Capital, a partir de janeiro de 2025.

A legenda fez um balanço positivo do pleito no primeiro turno e promete não medir esforços para garantir mais votos para o atual gestor de João Pessoa.

“Hoje é um dia especial de encontro para fortalecer e reafirmar esse compromisso. No primeiro turno, essa equipe de luta entregou mais de 30 mil votos e no segundo não será diferente. A gente vai reforçar essa força, não deixar o atraso vir para a cidade de João Pessoa, e reafirmar para a cidade que o time da onda azul é o melhor para essa cidade. É o time que está pavimentando todas as ruas e que revolucionou a saúde, que mudou a educação”, afirmou Junior Leandro, presidente municipal da legenda.