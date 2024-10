Partido Agir renova apoio à reeleição do prefeito de João Pessoa

O partido Agir reuniu seus representantes para reafirmar o compromisso de trabalhar pela reeleição do prefeito Cícero Lucena (PP) e o vice Leo Bezerra.

A legenda realizou plenária nesta sexta-feira (11), na sede do partido no bairro de Jaguaribe, com presença dos presidentes estadual e municipal, Flávio Moreira e Luiz Costa, respectivamente.

Cícero Lucena celebrou a mobilização do Agir, lembrando que sua candidatura está atraindo legendas de várias frentes, a exemplo de PT e Rede Sustentabilidade, e filiados de Podemos e MDB, que marcharam na oposição no primeiro turno, mas agora estão com a coligação ‘João Pessoa no Caminho Certo’.

“O Agir sempre esteve conosco, por entender que somos o melhor para João Pessoa. O partido vem crescendo, com bons nomes, representação junto à população, e é isso que nós queremos. Estamos com aqueles que conhecem a cidade, que sabem dos problemas, mas também estão dispostos a trazer as soluções, como já estamos fazendo. Estou feliz e vamos seguir avançando”, projetou Cícero.

O Agir elegeu um vereador no primeiro turno – Luiz da Padaria – com 3.694 votos. O partido teve mais de 12 mil votos e a quinta candidata mulher mais bem votada, Alyne Moreira, com 3.356 votos.

O presidente estadual da legenda, Flávio Moreira, disse que a legenda vai oferecer seu comitê para ficar à disposição da campanha de Cícero Lucena e colocar toda militância na rua para conversar com eleitorado em favor da reeleição do prefeito da Capital.

“Arregaçar as mangas, ir pra frente, chamar toda a nossa militância, cair em campo para que a gente possa, aproveitando isso, de termos a quinta mulher mais votada da eleição, potencializar ainda mais para que esse grupo venha a se fortalecer cada vez mais. E apoiar a gestão do prefeito Cícero Lucena, para que João Pessoa continue no caminho certo”, afirmou o dirigente partidário.