Sérgio Queiroz destaca importância de candidatura de direita em Campina Grande e aliança no 2º turno

Sérgio Queiroz, candidato a vice-prefeito em João Pessoa pelo Partido Novo, destacou sua candidatura e trajetória nas eleições passadas.

“Na eleição para o Senado, não tive apoio do prefeito, nem do governador, nem do presidente, e mesmo assim obtive mais de 20 mil votos”, ressaltou Sérgio.

Sérgio também explicou que o cenário deste ano foi diferente devido à aliança formada entre o Novo e o PL, com foco na região metropolitana de João Pessoa, Campina Grande e Patos.

Ele destacou que essa união representa um espaço para os segmentos conservadores, liberais e de centro-direita na Paraíba, oferecendo uma voz ativa e relevante no contexto político estadual.

“Precisamos entender que há um lugar para esses segmentos conservadores, liberais e de centro-direita para falar também para a Paraíba”, afirmou Queiroz, justificando a importância de candidaturas como a dele e de Marcelo Queiroga, do PL.

Ele destacou ainda que o “primeiro turno é justamente para apresentar opções diversas”, e que, posteriormente, as alianças são formadas com base em princípios compartilhados.