Presidente do PT critica posicionamento de Cartaxo: “Está favorecendo o fascismo na Paraíba”

O presidente do PT estadual, Jackson Macedo, fez duras críticas ao posicionamento dos filiados que decidiram pela neutralidade do segundo turno das eleições em João Pessoa, entre eles, do deputado estadual Luciano Cartaxo, que ficou na quarta colocação da disputa da Prefeitura da Capital e disse que vai ficar neutro, no 2º turno.

Segundo ele, a decisão do PT de João Pessoa é uma decisão coerente, corrente e balizada na resolução da executiva nacional, que deixou claro, que no segundo turno, o PT, tem que ficar junto dos aliados de partidos que lutam contra o bolsonarismo no país.

A decisão foi apoiar o prefeito Cícero Lucena (PP), que vai disputar com Marcelo Queiroga (PL)

“Nós não podemos deixar de ter lado nessa disputa porque de um lado tem a turma que é contra a democracia, os antivacinas e o fascismo. Então, qualquer tipo de posição neutra, de não assumir uma posição clara contra os opressores, é uma posição que favorece ao fascismo nas eleições da Paraíba e no Brasil”, destacou.

Para Macedo, não se pode admitir neutralidade de quem quer que seja, muito menos de nenhum filiado, porque, segundo ele, a luta é contra o fascismo.

Contudo, Macedo disse que não vai cobrar responsabilidade de ninguém até porque todos estão cientes da decisão partidária nacional, estadual e local.