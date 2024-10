O presidente da Federação PSDB/Cidadania na Paraíba, Pedro Cunha Lima manifestou o seu apoio por meio das redes sociais ao candidato Marcelo Queiroga (PL), que foi para a disputa da Prefeitura de João Pessoa, no segundo turno das eleições, com o prefeito Cícero Lucena (PP), que pleiteia a reeleição.

Pedro destacou que seu apoio se faz na esperança de que uma nova gestão fará melhor do que isso (se referindo à gestão de Cícero Lucena), daí o seu apoio em João Pessoa, ao ex-ministro da Saúde Marcelo Queiroga, que levou a disputa para o 2º turno das eleições com 21,77%, dos votos válidos, ou seja, 90.840 votos do eleitorado pessoense.

“No segundo turno, defendo Marcelo Queiroga. Acredito na sua integridade e gosto de fortalecer a mudança. A cidade merece uma nova gestão”, destacou o ex-deputado federal.