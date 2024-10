Federação anuncia apoio a Jhony Bezerra em Campina Grande

A candidatura de Dr Jhony (PSB-40) e Marinaldo recebeu, nesta quinta-feira, o apoio da federação PCdoB, PT e PV para o segundo turno das eleições a prefeito de Campina Grande.

O grupo, que esteve unido em torno da candidatura de Inácio Falcão (PCdoB) somou-se à campanha determinado a fazer a diferença na conquista de novos apoiadores.

De acordo com Dr Jhony, a chegada da federação aglutina forças para o sucesso neste segundo turno.

“Estamos recebendo cada vez mais apoios e todos com bastante vontade de lutar e conquistar a vitória. O que vemos aqui é o desejo de mudança e a determinação em colaborar de militantes aguerridos do campo das oposições e vamos estar também com o deputado Inácio Falcão e valorosos apoios”, comentou o prefeitável.

O presidente do PT municipal, candidato a vice prefeito na chapa de Inácio Falcão no primeiro turno, Hermano Nepomuceno, falou sobre a determinação do grupo em compor com Dr Jhony:

“Estamos juntos para lutar voto a voto e buscar cada vez mais apoios, num momento de maior unidade das oposições”.

A coordenadora política, Glauce Jácome, disse que Dr Jhony representa o instrumento da mudança que Campina Grande precisa.

“Nossa posição já foi previamente tomada no momento em que fizemos uma grande frente das oposições no sentido de responder ao chamado da população e agora estamos no projeto 40 com Dr Jhony de corpo, alma e cabeça para mudar a atual gestão municipal”, comentou Glauce.

*com informações da ascom