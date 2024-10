Ex-secretária do governo Bruno adere à candidatura de Jhony Bezerra

A suplente de vereadora Laryssa Almeida (MDB), que comandou duas importantes secretarias na gestão de Bruno Cunha Lima, declarou apoio à candidatura de Dr. Jhony e Marinaldo Cardoso, para o segundo turno das eleições de Campina Grande.

O anúncio foi feito no final da tarde desta quinta-feira (10) no comitê do PSB-40 e na ocasião ela destacou a importância do apoio a projetos coletivos.

Ao anunciar sua adesão, Laryssa reforçou seu compromisso com o progresso da Rainha da Borborema: “Eu sou uma pessoa que apoia projetos coletivos. Minha lealdade é a Campina Grande, não a agrupamentos políticos. Nossa cidade precisa de desenvolvimento”, afirmou.

Dr. Jhony destacou a relevância da chegada de Laryssa e elogiou seu trabalho nas pastas que liderou.

“A sua experiência será fundamental para fortalecer o plano de governo, com a expectativa de que a partir de janeiro as pautas defendidas por Laryssa se traduzam em uma nova forma de gestão e em ações que realmente melhorem a vida da população”, comentou o socialista.

Laryssa acumulou os cargos de Secretária de Ciência, Tecnologia e Inovação e Secretária de Desenvolvimento Econômico, destacando-se pela criação de vários projetos inovadores, a exemplo do Impulse Campina Powered by InovAtiva e o Campina Social Play.

Sob sua liderança, a cidade também foi reconhecida como Cidade Criativa da Unesco na categoria Artes Midiáticas, impulsionando o desenvolvimento tecnológico e o empreendedorismo local.

Laryssa foi candidata a vereadora pelo MDB e obteve 1387 votos, ficado da suplência do partido.

Ela expressou insatisfação com a falta de apoio do atual prefeito durante sua campanha, criticando a falta de lealdade.

Sua adesão à candidatura de Dr. Jhony é considerada simbólica por se tratar de uma secretária que acompanhou toda a gestão de Bruno Cunha Lima, e era considerada uma das mais atuantes.