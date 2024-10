Efraim destaca aliança entre Bruno e Bolinha no segundo turno

O senador Efraim Filho (União Brasil) ressaltou a importância da aliança entre o prefeito Bruno Cunha Lima e Artur Bolinha (Novo) no segundo turno das eleições em Campina Grande.

Efraim destacou a coesão política alcançada, mencionando sua articulação com lideranças como Romero Rodrigues, Sérgio Queiroz e Cabo Gilberto, que, segundo ele, compartilham da mesma visão de fortalecimento do setor produtivo.

“Bolinha traz uma identidade forte com a defesa do comércio e do empreendedorismo, bandeiras que eu já levanto em Brasília”, afirmou o senador.

Ele também criticou o aumento do ICMS imposto pelo governo estadual, destacando que essa aliança representa uma proposta de liberdade econômica e redução de impostos para beneficiar o comércio e gerar empregos.

Efraim reforçou que a unidade do grupo no segundo turno é essencial para garantir um bom resultado em Campina Grande e João Pessoa.

