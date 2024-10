Bruno Cunha Lima destaca importância do apoio de Artur Bolinha

O prefeito Bruno Cunha Lima (União Brasil) ressaltou a relevância do apoio de Artur Bolinha (Novo) no segundo turno das eleições municipais em Campina Grande, destacando a união em torno do desenvolvimento da cidade.

Segundo Bruno, a colaboração de Bolinha e de sua equipe fortalece ainda mais o projeto de crescimento econômico, especialmente no incentivo ao empreendedorismo e à atração de novas empresas.

“O apoio de Bolinha é fundamental. Ele tem uma relação profunda com a cidade e vem somar ao nosso time. Vamos trabalhar unidos, com foco no desenvolvimento de Campina Grande pelos próximos quatro anos”, afirmou Bruno.

O prefeito também destacou que parte das propostas de Bolinha será incorporada ao plano de governo, visando um projeto mais abrangente e eficaz para o futuro da cidade.

Confira a declaração completa: