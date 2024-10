O presidente do União Brasil na Paraíba, senador Efraim Filho (foto), anunciou nesta quinta-feira (10), em entrevista coletiva concedida à imprensa, o apoio do seu partido ao candidato do Partido Liberal, Marcelo Queiroga, que vai disputar o segundo turno nas eleições em João Pessoa com o prefeito à reeleição, Cícero Lucena (PP).

Queiroga tem como candidato a vice-prefeito o Pastor Sérgio Queiroz, do partido Novo. Os dois obtiveram, no primeiro turno das eleições, 21,77% dos votos válidos. Foram 90.840 votos recebidos dos mais de 550 mil eleitores de João Pessoa.

“Estamos juntos com Queiroga e Queiroz, são conhecidos, de convivência em João Pessoa e em Brasília, e isso representa um sentimento de união da oposição, que esteve com Ruy no primeiro turno, e que estamos juntos para que, juntos, neste segundo turno, possamos vencer as eleições em João Pessoa, assim como foi em 2022 quando vencemos as eleições em João Pessoa com 70 mil votos”, destacou o senador.

No primeiro turno, o senador havia apoiado o deputado federal Ruy Carneiro, candidato pelo Podemos, que acabou ficando na terceira colocação na disputa pela Prefeitura de João Pessoa.

Efraim também acredita na reciprocidade do PL, em Campina Grande, onde o União Brasil tem como candidato à reeleição o prefeito Bruno Cunha Lima, que vai para o segundo turno com o médico Jhony Bezerra (PSB).

“Acho que o sentimento é de parceria, de reciprocidade. E ele também se reflete no sentido de derrotar o governo em Campina Grande, isso é o que nos une. A vinda de Bolinha [ex-candidato à PMCG] traz os votos que numericamente nos darão a vitória. Em Campina, o governo [João Azevêdo] só apostou no rompimento. Romero Rodrigues ficou conosco e o governo precisou apostar em um candidato de última hora”, lembrou o senador.