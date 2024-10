Psol de Campina Grande decide apoiar prefeitável do PSB

O professor Nelson Júnior, ex-candidato a prefeito de Campina Grande pelo Psol, também anunciou ontem o seu apoio a Jhony Bezerra no turno suplementar.

O comunicado foi realizado nesta quarta-feira no comitê do PSB e contou com diretores e militantes do partido.

Dr Jhony agradeceu o apoio de Nelson Júnior e disse que o grupo ganha com o reforço dentro do campo das oposições.

“Nosso diálogo parte de vários pontos em comum com nosso plano de governo e enriquece ainda mais nosso projeto com a união das oposições, através de um debate que privilegia as políticas públicas que Campina precisa”, assinalou o socialista.

De acordo com Nelson Júnior, a decisão foi baseada em três motivos principais: “Esta foi uma decisão unânime do PSOL, movida por interesses comuns, como dar um basta em 40 anos de gestões que se revezam entre os mesmos grupos políticos e também pelo fato de estarmos alinhados no mesmo campo democrático. Outro importante aspecto é a confiança em Dr Jhony, que reúne condições pessoais, partidárias e programáticas pra fazer este embate e também para administrar Campina”.

Nelson disse que o PSOL não impôs condições para declarar o apoio e irá colaborar com ideias.

“Apresentamos sugestões para implementar e fortalecer o plano de governo, mas não são condicionantes. A partir de agora passamos a participar da campanha, vamos construir o comitê da educação e vamos pra cima para ganhar”, acrescentou.