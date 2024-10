Prefeito Bruno: “Eu aposto que vamos vencer no segundo turno”

O prefeito Bruno Cunha Lima (União Brasil) esteve reunido nesta terça-feira, 8, com os candidatos que disputaram uma vaga na Câmara de Vereadores na sua base política.

Durante o encontro, Bruno reforçou a confiança na vitória também no segundo turno e projetou um forte crescimento da cidade nos próximos quatro anos.

“Eu aposto que vamos vencer no segundo turno, por todas as razões, pela graça de Deus, em primeiro lugar, e por mérito de todos nós. Estamos construindo essa vitória. Vamos presenciar nesses quatro anos uma crescente ainda maior. O que vamos conseguir entregar nos próximos quatro anos vai ajudar a transformar a face da cidade”, afirmou Bruno.

Participaram do encontro, ao lado do prefeito Bruno Cunha Lima (União Brasil), os deputados estadual Tovar Correia Lima (PSDB), Manoel Ludgério (PSDB) e Dinho Papa Léguas (PSDB), sendo este último reeleito vereador, o ex-prefeito de Boa Vista, André Gomes, e o candidato a vice-prefeito, Alcindor Villarim.

Veja o vídeo:

*Vídeo: Ascom

