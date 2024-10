Mulher mais votada da história da CMJP promete foco nas periferias

Eleita com 10.127 votos e se tornando a mulher mais votada da história da Câmara Municipal de João Pessoa (CMJP), Jailma Carvalho, já traça os planos para o seu primeiro mandato. A parlamentar do PSB afirmou que vai concentrar seus esforços no fortalecimento das áreas periféricas da capital paraibana, especialmente a comunidade Três Lagos, onde nasceu e ainda reside.

Ela defende que 60% do orçamento municipal seja destinado a setores essenciais como educação, saúde, lazer e cultura nas comunidades mais carentes.

Além do compromisso com as pautas sociais, Jailma revelou, em entrevista a um programa de rádio da capital paraibana, que vai trabalhar para eleger Tibério Limeira, atual secretário de Administração do Estado da Paraíba, como deputado nas eleições de 2026.

Ela, no entanto, não especificou se ele concorrerá a uma cadeira estadual ou federal, mas reforçou que o presidente do PSB já está se preparando para o pleito. “Eu quero fazer um bom mandato e tenho um grande líder que vem se preparando, vamos ver o que o destino nos reserva”, declarou.

A relação política entre Jailma e Tibério tem se fortalecido nos últimos anos. Foi Tibério quem a incentivou a concorrer a uma vaga na CMJP, e a parceria deu resultado, consolidando-a como a segunda vereadora mais votada nas eleições 2024 em João Pessoa, ficando atrás apenas de Guga Pet, que obteve 10.320 votos.

Para o mandato que se inicia, Jailma também expressou seu comprometimento com a defesa da saúde mental como uma pauta prioritária de saúde pública, destacando-se como uma defensora firme da educação e da inclusão social.

Embora tenha divergências ideológicas com Eliza Virgínia, do PP, Jailma não descartou uma possível articulação política com a colega de bancada. Ela acredita que as diferenças fazem parte do processo democrático e está disposta a construir uma relação de respeito para fortalecer as políticas públicas na cidade.