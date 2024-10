Ex-prefeitável anuncia apoio a Jhony Bezerra no 2º turno

André Ribeiro (PDT), ex-candidato a prefeito,declarou o apoio a Jhony Bezerra (PSB) no segundo turno da eleição para prefeito de Campina Grande.

Ele ressaltou o plano de governo do prefeitávelpara a gestão eficiente de Campina Grande, com ênfase na saúde e geração de emprego e renda.

O anúncio foi feito no auditório do Sesc/Centro e contou com a presença das direções estadual e municipal do PDT em Campina Grande.

Dr Jhony recebeu o apoio com satisfação e destacou a importância da adesão:

“Estamos juntos no propósito comum de melhorar a qualidade de vida das pessoas, promover o desenvolvimento real de Campina. André é um apoio importante sob vários aspectos. Tem conhecimento e debate qualificados, projetos que se somarão aos nossos e serviços prestados a Campina Grande e à Paraíba”.

De acordo com André Ribeiro, a defesa de um projeto eficiente para a gestão municipal continua, desta vez, com o apoio a Dr Jhony.

“Seguimos em frente nesta campanha, agora com a candidatura de Dr Jhony e Marinaldo por uma nova gestão para a nossa cidade, livre do reinado de um grupo que se mantém no poder há mais de 40 anos. Não posso deixar Campina na mão. Precisamos oxigenar a Rainha da Borborema com a oportunidade de mudar de gestor”, verbalizou o ex-candidato.

André Ribeiro obteve 2,34% dos votos válidos para o pleito no último domingo, somando 5.386 votos.