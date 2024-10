A deputada estadual Cida Ramos, em entrevista concedida a uma emissora local, nesta quarta-feira (9), confirmou que ela e o vereador Marcos Henriques irão seguir as regras da resolução do PT e vão apoiar o prefeito Cícero Lucena (PP), neste segundo turno das eleições. A deputada antecipou a decisão que será detalhada em entrevista coletiva ainda hoje, com a imprensa.

O prefeito Cícero Lucena vai disputar a reeleição no segundo turno com o candidato bolsonarista Marcelo Queiroga, os quais a deputada considerou como água e óleo. “O norte da nossa posição é a defesa da democracia. Nós estamos tratando de duas posições que são água e óleo”, disse.

Segundo ela, apesar das diferenças com Cícero Lucena, de posições distintas que se confrontam, a administração do prefeito participa do governo Lula. Ela deixou claro que o que está em jogo nessas eleições de 2024 é o apoio de aliados que também serão dados à reeleição do presidente Lula, em 2026.

“Então, a direção nacional tirou uma resolução, na qual não se pode ter neutralidade nesse momento e que nós estamos em uma frente ampla nacionalizada. A Paraíba, João Pessoa, têm uma realidade que nacionalizou a eleição e o partido não pode não ter posição política”, destacou.