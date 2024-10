Ao lado dos candidatos a prefeito e vice de João Pessoa, respectivamente, Marcelo Queiroga e Sergio Queiroz (Novo) e do deputado federal Cabo Gilberto, o ex-presidente da República Jair Bolsonaro confirmou que estará em João Pessoa, na próxima semana, para reforçar a campanha do PL do segundo turno das eleições.

A confirmação da vinda foi feita por meio de vídeo, mas não se sabe o dia exatamente. Contudo, Bolsonaro afirmou que estará na cidade com muita satisfação e que quer comparecer sim, para falar sobre o processo eleitoral e, quem sabe, segundo ele, “para João Pessoa ter um prefeito de verdade”.

O coordenador regional da campanha do PL, Cabo Gilberto, disse, entusiasmado, que eles vão virar o jogo na capital onde estão disputando com o prefeito Cícero Lucena, candidato à reeleição pelo Progressistas. “Com a vinda do presidente a gente vai ultrapassar e vai vencer na capital de todos os paraibanos”, pontuou o deputado.

Cabe ressaltar que Cícero Lucena conquistou 205.122 votos válidos (49,16%) e o candidato Marcelo Queiroga obteve 90.840 votos (21,77%).