Vereadora Jô Oliveira anuncia adesão à candidatura de Jhony Bezerra

A vereadora reeleita Jô Oliveira (PCdoB), que foi a candidata mais votada na eleição deste ano em Campina Grande, anunciou nesta terça-feira (8) adesão à candidatura de Jhony Bezerra (PSB), que disputa o segundo turno do pleito contra o atual prefeito e candidato à reeleição, Bruno Cunha Lima (UB).

O anúncio da adesão de Jô Oliveira, que no primeiro turno apoiou o candidato Inácio Falcão (PCdoB), foi realizado no comitê de campanha de Jhony Bezerra.

De acordo com o prefeitável, o apoio de Jô Oliveira vai somar de forma quantitativa e qualitativamente com a sua candidatura.

“Uma vereadora que tem essa proximidade no campo das ideias, Jô sabe que Campina Grande precisa de uma gestão eficiente, com investimentos e programas sociais. As bandeiras que Jô defende também são nossas e com ela nosso projeto segue ainda mais fortalecido para vencermos as eleições”, afirmou o socialista.

Jô Oliveira, por sua vez, disse que neste momento faz a escolha pela candidatura que se coloca à disposição de construir políticas públicas alinhadas com o desenvolvimento social e econômico da cidade.

“Primeiro, sempre estive na base de sustentação ao governo do estado em Campina Grande e, neste momento em que a cidade tem a possibilidade de fazer a escolha entre dois projetos que podem ser fundamentais ou não para o desenvolvimento, é claro que estaríamos ao lado da candidatura que está disposta a construir junto aos segmentos que representamos. Com um prefeito parceiro, acredito que a gente tem condições de avançar muito mais com melhorias para Campina Grande”, pontuou a vereadora.

Também participaram do anúncio de adesão desta terça-feira o vice-governador Lucas Ribeiro, o candidato a vice-prefeito na chapa de Jhony, vereador Marinaldo Cardoso, secretários de estado e várias lideranças políticas.