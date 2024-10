Ruy Carneiro e Amanda CSI anunciam posição para o 2º turno em João Pessoa

O deputado federal Ruy Carneiro (Podemos), que disputou o primeiro turno da eleição para a Prefeitura de João Pessoa, anunciou na tarde desta terça-feira (8), em conjunto com a sua candidata a vice-prefeita, conhecida como Amanda CSI, a posição que será adotada por ambos para o segundo turno da eleição.

Em entrevista realizada em João Pessoa, eles anunciaram o apoio a Marcelo Queiroga (PL), que vai disputar o segundo turno do pleito contra o atual prefeito e candidato à reeleição, Cícero Lucena (PP).

Ao justiçar a decisão, Ruy e Amanda citaram as investigações que apuram uma suposta interferência do crime organizado na campanha eleitoral para favorecer Cícero Lucena.

“Com o coração pleno de gratidão, pelo apoio e pelos votos que recebemos do povo da nossa capital, não poderia me omitir. O claro envolvimento da atual administração com o crime organizado, conforme tem revelado as investigações da Polícia Federal, exige a união de forças em defesa da nossa cidade. Por isso, anuncio oficialmente o nosso apoio à candidatura do ex-ministro Marcelo Queiroga, junto com o seu vice, Sérgio Queiroz, à Prefeitura de João Pessoa”, afirmou Ruy Carneiro.

Segundo o deputado, a sua posição vai além de uma aliança partidária. Ele explicou que o alinhamento político aconteceu através de uma carta compromisso firmada com a chapa de Marcelo Queiroga.

“Em respeito aos nossos eleitores e apoiadores, informamos que não se trata apenas do nosso apoio à candidatura deles. Qualquer que fosse o candidato, de qualquer legenda, do PL ao PT, teria o nosso apoio, desde que assumisse os compromissos que defendemos aqui. Não devemos jamais permitir que João Pessoa continue a ter a Prefeitura dominada pelo crime organizado e pelo tráfico de drogas”, acrescentou Carneiro.

Confira a íntegra da carta, divulgada pela assessoria do parlamentar:

Aos cidadãos e cidadãs de João Pessoa.

O momento vivido pela população de nossa cidade exige de cada um de nós uma reflexão, um posicionamento e muita responsabilidade neste segundo turno da eleição para prefeito de João Pessoa.

Com o coração pleno de gratidão pelo apoio e pelos votos que recebemos do povo da nossa capital, não poderíamos nos omitir na disputa que se inicia agora, sobretudo pelos problemas vividos no dia a dia da nossa cidade, mas principalmente pelo claro envolvimento da atual administração e de instituições públicas municipais com o crime organizado, conforme tem sido constatado nas investigações da Polícia Federal.

Portanto, queremos comunicar formalmente o nosso apoio à candidatura do ex-ministro Marcelo Queiroga, junto com o seu vice, Sérgio Queiroz, à Prefeitura de João Pessoa.

Em respeito aos nossos eleitores e apoiadores, informamos que não se trata apenas do nosso apoio à candidatura deles. Qualquer que fosse o candidato, de qualquer legenda, do PL ao PT, teria o nosso apoio, desde que assumisse os compromissos que defendemos aqui. Esta nossa decisão não é sobre apoio partidário nem é sobre aliança. É sobre defender a nossa cidade. Não devemos jamais permitir que João Pessoa continue a ter a prefeitura dominada pelo crime organizado e pelo tráfico de drogas.

Por isso, firmamos aqui o nosso apoio com base nos seguintes compromissos que Queiroga e Queiroz assumem conosco e sobretudo com João Pessoa:

1. Promover uma gestão verdadeiramente voltada a todos os cidadãos e cidadãs pessoenses, independentemente de cores partidárias e posições ideológicas, principalmente as comunidades mais desfavorecidas da periferia.

2. Promover uma gestão transparente, ética e comprometida com o combate ao crime organizado.

3. Intervir no sistema de ônibus para congelar as passagens, garantir veículos novos, de acordo com o contrato, a reabertura das linhas fechadas, fazer uma integração de verdade e implantar o sistema complementar e circular de ônibus que denominamos de Caroninha.

4. Implantar programa de contratação de 120 médicos, fazer a construção de duas upas e a abertura dos postos de saúde e policlínicas no horário noturno, além de fazer funcionar um sistema de regulação transparente.

5. Abrir creches com horário noturno, implantar programa com a abertura das escolas nos finais de semana para oferta de atividades esportivas, culturais e de lazer nos bairros e comunidades da nossa cidade.