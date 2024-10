O PSD de Gilberto Kassab levou 878 prefeituras neste primeiro turno das eleições, tornando-se a sigla com mais cargos no Executivo municipal do país. Em seguida, vêm MDB e PP, com 847 e 743 prefeituras, respectivamente.

O PL, do ex-presidente Jair Bolsonaro, aparece em quinto lugar, considerando as cidades com 1º turno. Já o PT, do presidente Lula, está em nono, com 248.

O PSOL, partido do candidato Guilherme Boulos (SP), não conquistou prefeitura no primeiro turno, enquanto o PRTB, partido de Pablo Marçal, ficou com uma.

Prefeituras de mais de 98 cidades ainda estão indefinidas –ou com segundo turno marcado para o dia 27 de outubro ou sob judice –sendo 15 delas capitais.

Veja a lista completa do primeiro turno:

1º. PSD – 878

2º. MDB – 847

3º. PP – 743

4º. União Brasil – 578

5º. PL – 510

6º. Republicanos – 430

7º. PSB – 309

8º. PSDB – 269

9º. PT – 248

10º. PDT – 148

11º. Avante – 135

12º. Podemos – 122

13º. PRD – 76

14º. Solidariedade – 62

15º. Cidadania – 33

16º. Mobiliza – 20

17º. PC do B – 19

18º. Novo – 18

19º. PV – 14

20º. Rede – 4

21º. Agir – 3

22º. DC – 2

23º. PMB – 2

24º. PRTB – 1

25º. PSOL – 0

Fundado em 2011 por Kassab com o discurso de não ser de direita, esquerda ou centro, o PSD tinha se tornado antes desta eleição, o partido com maior número de prefeitos no país. A sigla tinha logrado ultrapassar o MDB, graças à migração de chefes de executivos municipais de outros partidos.

Segundo levantamento da Folha, de abril de 2024, a pouco mais de cinco meses da eleição, o PSD tinha ao menos 1.040 prefeitos, um crescimento de 58% em relação ao resultado das eleições de 2020. De acordo com o mesmo levantamento, o PL, tinha passado de 344 eleitos para 371 prefeitos, crescimento de 8%.

O crescimento da legenda de Kassab é um incômodo ao entorno do ex-presidente Bolsonaro. O partido se tornou alvo preferencial de ofensivas do PL —ambos querem se consolidar como o partido com maior número de prefeituras nas eleições 2024. Aliado de Bolsonaro, o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) chegou a gravar um vídeo no qual chama o PSD de Kassab de inimigo escondido.

O PL foi o partido que mais elegeu prefeitos entre as cidades que poderiam ter segundo turno, mas liquidaram a disputa já neste domingo.

Neste domingo, Valdemar Costa Neto, presidente do PL, comemorou o desempenho do partido nas eleições. Após as eleições de 2022, ele chegou a projetar que o partido passaria a 1.500 prefeitos neste pleito —número bastante superior ao que o partido tinha e ao que alcançou.

Após os resultados deste domingo (6), a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, disse que o partido está tranquilo com o desempenho nas urnas e afirmou que é preciso entender que o PT passa por uma reconstrução.

*Folhapress