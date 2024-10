Prefeito exonera secretários para que possam trabalhar na campanha do 2º turno

O prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena (PP) exonerou nesta terça-feira (08), três secretários para que possam se dedicar integralmente à campanha do segundo turno das eleições.

São eles: Diego Tavares (Secretário de Gestão Governamental), Janine Lucena (Secretária de Saúde) e João Bosco Ferraz (Secretário do Desenvolvimento Econômico e Trabalho).

Os três fazem parte do staff da campanha eleitoral do prefeito que busca a reeleição e foi para o segundo turno com o adversário Marcelo Queiroga, candidato pelo Partido Liberal.

Cícero obteve no primeiro turno 49,16% dos votos válidos, ou seja, 205.122 e Queiroga teve 21,77% equivalentes a 90.840 sufrágios.