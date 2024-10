O juiz Eleitoral da 1ª Zona Eleitoral da Paraíba, Adilson Fabrício Gomes Filho, responsável pela “Propaganda de Mídia” em João Pessoa, vai se reunir nesta terça-feira (8), às 15 horas, com os representantes de partidos políticos que disputarão o segundo turno das eleições municipais para tratar do horário eleitoral gratuito no rádio e na TV.

O encontro ocorrerá no cartório eleitoral localizado na Central de Atendimento ao Eleitor, situada à avenida Odon Bezerra 309, bairro Tambiá.