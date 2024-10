Direção nacional do PT define apoio no 2º turno da eleição em João Pessoa

A Comissão Executiva Nacional do PT divulgou Nota sobre o processo eleitoral em curso, na qual determina: “vamos nos engajar nas campanhas de candidatos de outros partidos nas cidades onde haverá segundo turno contra candidatos da extrema direita, sem vacilações.

O PT sempre teve lado, o lado do Brasil e do povo, e nunca se omitiu na defesa da democracia”.

No caso concreto de João Pessoa, fica explicitado o apoio ao projeto de reeleição do prefeito Cícero Lucena Filho, do Progressistas.