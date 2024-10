No último domingo (6), as eleições foram concluídas em 221 cidades paraibanas, com destaque para as disputas acirradas em alguns municípios.

Cinco cidades tiveram a eleição majoritária definida por uma diferença de menos de 50 votos, evidenciando a força do voto em áreas menores.

Riachão (Curimataú): Donato (PSB) venceu Fábio Moura (PSDB) por uma diferença de apenas 20 votos.

Riacho dos Cavalos (Sertão): Arthur Vieira (PP) conquistou a vitória com 22 votos a mais que Eudim de Dé (União Brasil).

Água Branca: Marluce Veras (Republicanos) foi eleita por uma margem de 22 votos.

Santa Cecília: Marcílio (PSB) superou o adversário por 31 votos.

Nova Olinda: Cícero de Alerte (PDT) venceu por 41 votos de diferença.