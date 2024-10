Veja os partidos que mais elegeram prefeitos na Paraíba

O PSB foi a legenda que mais elegeu prefeitos nas eleições municipais ocorridas neste domingo (6) na Paraíba, conforme dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Ao todo, a sigla, que tem o comando do governador João Azevêdo, conquistou 69 prefeituras.

Em segundo lugar está o Republicanos, que é liderado no estado pelo deputado federal Hugo Motta, que garantiu 50 prefeituras. Já o MDB, presidido pelo senador Veneziano Vital do Rêgo, ocupou a terceira posição com 23 prefeitos eleitos.

Entre os partidos com menor representação, destacam-se o PT, Avante e Rede Sustentabilidade.

Veja a distribuição de prefeitos por partido: