Veja o partido que mais elegeu vereadores em João Pessoa

O Progressista, comandado pelos Ribeiros de Campina Grande, manteve, nestas eleições municipais, o maior número de vereadores para a Câmara Municipal de João Pessoa, reelegendo os vereadores Guga Pet, o mais bem votado, João Corujinha, Eliza Virgínia, Damásio Franca Neto e Tarcísio Jardim.

Em segundo lugar ficou o Republicanos, que também manteve o mesmo quatro de vereadores reeleitos: Toinho Pé de Aço (6.004 votos), Marmuthe Cavalcanti (5.861 votos), Marcílio do HBE ( 5.669 votos ), e o novato Valdir Trindade (4.288 votos) – que tirou do páreo Mikika Leitão, que saiu do MDB para o Republicanos na janela partidária e não obteve êxito na reeleição.

O PSB, partido do governador da Paraíba, João Azevêdo, manteve também o número de três vereadores na bancada, elegendo ainda uma mulher como a segunda mais bem votada: Jailma Carvalho com 10.127 votos.

Ela ficou no lugar da vereadora Raíssa Lacerda (PSB), que foi presa pela Polícia Federal sob suspeita de participar de um esquema de aliciamento de votos.

Também foram eleitos vereadores pelo PSB, o ex-deputado estadual Edmilson Soares, que trocou de lugar com o filho, Tanilson Soares, hoje ocupando o cargo na Assembleia Legislativa da Paraíba; e o advogado Odon Bezerra, tio do vice-prefeito de João Pessoa, Leo Bezerra (PSB).