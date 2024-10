A presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, desembargadora Agamenilde Dias, fez um balanço das ações realizadas pela Justiça Eleitoral no processo das eleições municipais em todo o Estado e destacou que a democracia prevaleceu por meio do povo e dos candidatos para que o eleitor pudesse de forma soberana fazer a sua escolha.

“O processo democrático tem hora e tem lugar para todas as falas e externo os nossos agradecimentos aos 3 milhões 225 mil eleitores paraibanos e aos 75 magistrados de primeiro e segundo grau envolvidos nesse projeto de realização das eleições com segurança e transparência”, destacou.

A desembargadora apresentou os números das ações realizadas ao longo do primeiro turno das eleições. Foram 10.234 registros, mais de 230 recursos apreciados pela Corte Eleitoral, 10.336 urnas foram utilizadas em todo o Estado e apenas 46 de contingências foram substituídas.

“Consideramos um processo de tranquilidade em face aos números traçados, projetos e planejamentos. Não usamos urnas antigas, foram de 2015 para cá e aqui agradecemos a parceria que tivemos com o Tribunal Regional Eleitoral do Distritos Federal que nos emprestou mil urnas para que esse processo tivesse o resultado deste domingo”, disse.

Ela informou ainda que 23 urnas foram auditadas com 70 colaboradores envolvidos e toda auditoria foi sem divergências. “Na missão de observação eleitoral, nós tivemos sete observadores cadastrados na Paraíba e não houve nenhum reporte de irregularidade. Na segurança do pleito, a atuação foi coordenada com as forças locais e federais, registramos os nossos agradecimentos ao governador da Paraíba”, destacou a desembargadora.