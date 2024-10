Thiago Moraes, do PP, foi eleito neste domingo (6) prefeito de Esperança (PB) com 11.808 votos, representando 56,69% dos votos válidos.

Arnaldo Monteiro, do MDB, ficou em segundo lugar com 8.884 votos (42,65%), enquanto Ronaldo do Galeto, do PDT, obteve 137 votos (0,66%).

A eleição, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), contabilizou 21.962 votos no total, incluindo 406 brancos (1,85%) e 727 nulos (3,31%).

A abstenção foi de 14,86%, com 3.834 eleitores deixando de votar.