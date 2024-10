O deputado federal Ruy Carneiro, que disputou a Prefeitura de João Pessoa pelo Podemos e obteve 16,71%, ficando na terceira colocação com 69.712 votos, se manifestou por meio das redes sociais, após a derrota nas urnas nas eleições desse domingo (6).

Em nota, Ruy Carneiro disse que procurou fazer uma campanha propositiva, sempre apresentando as propostas que tem para a cidade,

Contudo, seguirá no mandato de deputado federal trabalhando por João Pessoa e por toda a Paraíba, em Brasília, onde retoma o mandato, que foi substituído com a sua licença para cuidar da campanha, pelo primeiro suplente da coligação, Leonardo Gadelha.

Eis a íntegra da nota

Muito obrigado João Pessoa! Obrigado a você que me recebeu nas ruas, em casa nos mercados, nas comunidades, e em cada bairro da nossa cidade. Procurei fazer uma campanha propositiva, uma campanha da paz e do bem, sempre apresentando as propostas que temos para nossa cidade.

Agradeço a cada pessoa que foi às urnas neste domingo, votar na nossa Chapa, votar em mim e na minha vice, Amanda. O voto que vocês nos deram, me dá ainda mais disposição para seguir lutando em favor de João Pessoa, na defesa de um melhor tratamento de saúde para todos, em favor de um sistema de ônibus que funcione de verdade, em favor dos jovens e do crescimento econômico para estimular a geração de emprego e renda.

Vou seguir firme trabalhando como deputado federal por toda João Pessoa e por toda Paraíba. Muito obrigado! Que Deus abençoe a nossa cidade.