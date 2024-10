PT deve anunciar apoio à reeleição de Cícero Lucena no segundo turno das eleições em João Pessoa

O presidente estadual do PT na Paraíba, Jackson Macedo deve se reunir com os demais membros do partido para decidir sobre o apoio que deverá ser dado à reeleição do prefeito Cícero Lucena (PP), no segundo turno em João Pessoa

Conforme Macedo, o resultado das eleições na capital paraibana já era previsível, especialmente, em relação ao candidato do PT Luciano Cartaxo por não lograr êxito nas urnas.

O presidente se mostrou preocupado com o candidato bolsonarista, Marcelo Queiroga (PT), que levou a disputa em João Pessoa para o segundo turno.

“Por mais que se combata, o bolsonarismo tem muita força, principalmente, nas grandes cidades como João Pessoa”, atestou.

Segundo ele, a candidatura do PT que foi deliberada pela direção Nacional contra a vontade do PT de João Pessoa e do PT Estadual, foi uma candidatura que facilitou o sentimento bolsonarista do segundo turno.

“Se a gente tivesse apoiado já no primeiro turno a chapa que tem um governador João Azevedo, o prefeito Cícero Lucena, que já tinha o apoio do PC do B, PV e Rede, a situação já estava resolvida, mas agora sem querer fazer retaliação, caças às bruxas, nós vamos ter que ter responsabilidade política”, avaliou.

Ele lembrou que a disputa agora é contra um candidato fascista, que liderou um movimento antivacina no Brasil e é responsável pela morte de 700 mil pessoas.

“O governo que ele (Queiroga) representa é isso. Um governo do 8 de janeiro, que quis fazer uma intervenção militar no nosso país”, lembrou.

Macedo disse ainda não ter a menor dúvida de que o melhor será que todos os dirigentes passem a apoiar a candidatura de Cícero Lucena, sem medo de qualquer tipo de questão.

“A direita conservadora não pode ganhar as eleições em João Pessoa. Nós temos que ter uma posição clara porque ela tem reflexo para 2026 porque eu quero todo esse campo político apoiando a candidatura do presidente Lula”, argumentou.