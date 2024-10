Programa Fantástico volta a destacar a operação da PF na Paraíba

A Polícia Federal intensificou as operações de combate a crimes relacionados ao envolvimento de facções criminosas nas eleições de 2024.

Uma das investigações mais destacadas envolve a primeira-dama de João Pessoa, Lauremília Lucena, e sua secretária, Teresa Cristina Barbosa Albuquerque, presas sob a acusação de colaborar com a facção Nova Okaida para influenciar o processo eleitoral na capital paraibana.

De acordo com a reportagem exibida no Fantástico nesse domingo (6), Lauremília e Teresa Cristina teriam se utilizado de interlocutores em comunidades dominadas por traficantes para orientar os eleitores a votar no prefeito Cícero Lucena, que busca a reeleição.

Embora Cícero não tenha sido formalmente investigado, a polícia está aprofundando as apurações sobre o esquema, que teria contado com o apoio de membros de facções criminosas para garantir influência nas eleições.

As duas acusadas foram soltas, mas continuam sendo monitoradas pela Justiça.

A investigação levanta preocupações sobre a possível interferência de organizações criminosas no processo eleitoral brasileiro.

*com informações da TV Cabo Branco