A Polícia Federal registrou 19 ocorrências de infrações durante o primeiro turno das eleições 2024 na Paraíba.

Os crimes mais comuns foram a violação do sigilo do voto (7) e a distribuição de material de campanha no dia da eleição (5).

Outras infrações incluíram compra de votos, propaganda sonora irregular e desordem eleitoral. Ao todo, 19 eleitores foram conduzidos para prestar esclarecimentos.

As cidades com mais ocorrências foram Campina Grande (6), Cajazeiras (3) e Santa Rita (3). A PF também apreendeu R$ 64.890,00, com R$ 33,7 mil ligados à suspeita de compra de votos em Cajazeiras.