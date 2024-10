Luciano Cartaxo diz que enfrentou duros obstáculos na campanha

O deputado estadual Luciano Cartaxo (PT), que disputou as eleições a prefeito de João Pessoa, mas foi derrotado nas urnas ficando em 4º lugar com 11,77% dos votos, totalizando 49.110 votos recebidos do eleitorado da capital paraibana, emitiu nota à imprensa, nesta segunda-feira (7), na qual fez um desabafo sobre os obstáculos enfrentados, ao mesmo tempo em que agradeceu aos seus eleitores.

Leia a íntegra da nota.

Nota

“Agradeço ao povo de João Pessoa pela confiança no meu nome para prefeito da nossa cidade. Desde o início desta jornada, antes mesmo da oficialização da nossa candidatura a prefeito, enfrentamos obstáculos duros. Mas com garra, determinação e com a energia daqueles que desejam um novo momento para nossa cidade, chegamos até aqui. Fizemos uma caminhada linda, espalhando uma mensagem de esperança em dias melhores para nosso povo._

Andamos de cabeça erguida pelos bairros e comunidades de João Pessoa, com a certeza que fizemos muito e que ainda há muito a se fazer por nossa cidade. Todo o carinho, os abraços e apoios que recebemos já fez esta caminhada valer a pena. Batalhamos contra grandes estruturas, que tornaram a disputa muitas vezes desleal e nada igualitária. Mas seguimos firmes, confiando no legado de trabalho que deixamos na cidade. E isto não se perde em uma disputa eleitoral._

Agradeço demais a nossa vice-prefeita Amanda Rodrigues, companheira de chapa e de luta, e aos companheiros e companheiras que estiveram juntos conosco nesta caminhada, candidatos a vereadores, lideranças populares e representantes dos movimentos sociais.

Seguiremos sempre em frente!

– *Luciano Cartaxo*