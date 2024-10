“João Pessoa precisa seguir em frente com nosso trabalho”, diz Cícero em discurso

O prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena (Progressistas), que disputa a reeleição, fez um discurso emocionado na noite de ontem, logo após a apuração das urnas na capital paraibana.

Com forte apoio popular e alianças políticas, Lucena destacou a importância da continuidade de seu trabalho e das parcerias para o futuro da cidade.

Durante o discurso, Cícero Lucena agradeceu à militância, aos eleitores e aos aliados políticos, enfatizando que o apoio recebido foi essencial para chegar ao segundo turno com uma base sólida de votos.

O prefeito ressaltou a força das parcerias construídas, tanto com as bancadas estadual e federal quanto com os vereadores eleitos, e reforçou a continuidade de sua campanha rumo à vitória.

“A capacidade de cuidar, quem tem responsabilidade, quem tem conhecimento, quem tem parceria, quem tem apoio numa bancada como a nossa, federal e estadual, e também os nossos vereadores, hoje eleitos e os que foram eleitos, estarão engajados na nossa campanha, batendo porta em porta, mostrando a verdade. O que é melhor para João Pessoa é seguir em frente com as nossas parcerias e com o nosso trabalho”, frisou.

Lucena também aproveitou para expressar sua gratidão pela confiança depositada pelos eleitores até o momento e pediu um esforço contínuo para alcançar os indecisos.

“Mais uma vez, de novo, a minha gratidão a mim e a Nelson, porque vocês fizeram a gente chegar aqui bem perto da eleição. Agora é garantir esses votos e avançar naqueles indecisos, naqueles cujos candidatos não foram eleitos. Pensa, evoque e prove que nós somos a melhor opção para o futuro dessa cidade”, finalizou.