O secretário de Segurança Pública da Paraíba, Jean Nunes, disse em entrevista à imprensa, tão logo se encerraram as eleições no Estado, que as ações de segurança foram bastante positivas mesmo com a presença das tropas federais em quatro municípios e que houve questões pontuais, mas a tranquilidade imperou durante todo o domingo das eleições.

“Operamos nos 223 municípios com o nível de acirramento diferenciado, não só na Paraíba, mas em todo o país, mas temos um balanço muito positivo da ação da Polícia Militar, Polícia Civil, do Corpo de Bombeiros e de cooperação com a Polícia Federal, com Polícia Rodoviária Federal sob a coordenação do Tribunal Regional Eleitoral”, disse.

O secretário afirmou ainda que o segundo turno das eleições em João Pessoa e Campina Grande vai reorganizar o planejamento de segurança. “Vamos nos colocar à disposição do TRE para realizar as eleições do segundo turno para que tudo transcorra dentro da normalidade como ocorreu nesse primeiro turno . Vamos reprogramar o nosso planejamento estratégico já que temos agora apenas dois municípios para operar e reorganizar as forças de segurança. Acredito que teremos mais tranquilidade ainda”, avaliou.