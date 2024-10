Eleições 2024: Veja quem venceu na cidade de Sousa

O candidato do PSB, Helder Carvalho, foi eleito neste domingo (6) prefeito de Sousa, Sertão paraibano, para os próximos quatro anos, com 23.397 votos, o equivalente a 59,31% dos votos válidos, de acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O segundo colocado, Dr. Gilbertão, do União Brasil, obteve 16.050 votos, representando 40,69% dos votos válidos.

A eleição em Sousa totalizou 40.965 votos, dos quais 608 foram brancos (1,48%) e 910 nulos (2,22%).

A abstenção atingiu 13,83%, com 6.573 eleitores deixando de votar.