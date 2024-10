Candidato mais velho eleito no Brasil é da Paraíba

Aos 90 anos, Zé Costa foi eleito vice-prefeito do município de Monte Horebe, tornando-se o candidato mais velho a vencer as eleições municipais de 2024 no Brasil.

Filiado ao MDB, ele compôs a chapa vencedora ao lado da prefeita Milena, de 26 anos.

A combinação de experiência política e juventude cativou os eleitores, que deram à dupla a confiança para liderar a cidade.

“Nosso objetivo é trabalhar pela melhoria da qualidade de vida da população, independente da nossa diferença de idade”, declarou Zé Costa após o resultado.

*com informações do g1 pb