Bruno se reúne com lideranças para tratar sobre o segundo turno

Finalizado o primeiro turno, o prefeito Bruno Cunha Lima (União Brasil) já começou a planejar sua campanha para a disputa do segundo turno das eleições municipais de Campina Grande, que ocorre no dia 27 de outubro.

Nesta segunda-feira (7), ao lado do candidato a vice Alcindor Villarim, Bruno esteve reunido com o Deputado Federal Romero Rodrigues (Podemos), o Deputado Estadual Tovar Correia Lima (PSDB) e o ex-senador Cássio Cunha Lima, aliados de primeira hora, para discutir as estratégias que serão adotadas a partir de agora na campanha eleitoral.

Desde o início do pleito, Bruno conta com um grupo político robusto, composto ainda pelos senadores Veneziano Vital do Rêgo (MDB) e Efraim Filho (União Brasil), que têm contribuído muito com a gestão nos últimos anos e trabalham para o projeto de reeleição do prefeito.