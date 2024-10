O governador da Paraíba, João Azevêdo (PSB), destacou em seu discurso a força que o prefeito Cícero Lucena (PP), que vai disputar a reeleição no segundo turno das eleições em João Pessoa, no dia 27 de outubro, tem em relação ao candidato adversário, Marcelo Queiroga (PL).

“Vamos vencer novamente, mas não vamos permitir que o povo da Paraíba, principalmente, da capital retroceda. Essa é uma vitória consagrada e nosso compromisso é continuar lutando para que no segundo turno, a gente demonstre que João Pessoa sabe o que quer e quer Cícero e Léo, que fazem muito bem a esta cidade”, enfatizou.

Segundo ele, não há o que discutir porque Cícero Lucena teve nesse primeiro turno 135% a mais de votos que o segundo colocado. “Nós vamos ganhar essas eleições porque temos o melhor projeto, o melhor compromisso com essa cidade. Eu não tenho dúvidas nenhuma que o eleitor teve o melhor candidato, que representa verdadeiramente o que essa cidade precisa”, disse

O governador considerou natural a chegada do seu aliado ao segundo turno, embora tenha sido com uma maioria extraordinária. Ele lembrou que em 2020, Cícero Lucena teve 20% e agora chegou a 49%, mais que dobrou a proporção em João Pessoa para o segundo turno. Ele destacou ainda que o recado é o mesmo: é continuar trabalhando porque eleição se vence no último minuto.

“Isso é fundamental. E a gente sabe que a gestão humanizada que Cícero está fazendo aqui, com a população, é que fez com que metade dissesse sim, mesmo diante de tantas acusações, de tantas leviandades, de tanta baixaria que se teve nessa campanha. E só conseguimos chegar a uma vitória como essa, apenas adiamos nossa festa da vitória, mas nós vamos vencer sim”, assegurou Azevêdo.