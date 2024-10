Avante vence em Cabedelo com mais de 66% dos votos válidos

André Coutinho (Avante) foi eleito neste domingo (6) prefeito de Cabedelo, litoral Norte da Paraíba, para os próximos quatro anos, com 25.966 votos, o que corresponde a 66,24% dos votos válidos.

No segundo lugar, Wallber Virgolino, do PL, obteve 8.413 votos, representando 21,46% dos votos válidos, seguido por Jacqueline, do Podemos, que ficou na terceira posição com 3.001 votos, equivalente a 7,66%.

A eleição em Cabedelo contou com um total de 43.244 votos, incluindo 1.769 brancos (4,09%) e 2.278 nulos (5,27%).

A abstenção foi significativa, com 20,74% dos eleitores, totalizando 11.317 pessoas que não compareceram às urnas.