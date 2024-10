Neste domingo (6), o senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB) comentou sobre suas expectativas para o processo eleitoral em Campina Grande e em todo o estado da Paraíba. Em entrevista, concedida na Escola Municipal Roberto Simonsen, onde votou na Rainha da Borborema, Veneziano reforçou a importância da participação popular nas eleições, destacando o papel do voto na preservação da democracia.

“É fundamental que nós exerçamos o nosso voto enquanto integrantes da sociedade civil, para garantir que as instituições continuem funcionando de maneira segura e democrática. Esse é um domingo festivo”, afirmou o senador.

Ao falar sobre as eleições municipais, Veneziano se mostrou otimista quanto ao desempenho do MDB, tanto em Campina Grande quanto em outras cidades paraibanas. Ele ressaltou o apoio do partido à reeleição do prefeito Bruno Cunha Lima (UB) e a expectativa de fortalecimento da legenda no estado.

“As nossas expectativas são as melhores, tanto aqui em Campina Grande, onde o MDB reforçou o apoio à recondução do prefeito Bruno, quanto em nível estadual, com a ampliação da presença emedebista em diversos municípios, com novos prefeitos e prefeitas eleitos ou reeleitos. O MDB sairá muito mais forte dessas eleições”, declarou.

Confira no vídeo:

*Vídeo: ParaibaOnline

Inscreva-se no canal do YouTube do ParaibaOnline e você será notificado sobre o conteúdo de novos vídeos.

Acesse o endereço abaixo e ative o ´sino´.

Clique aqui