Tropas federais: comandante avalia início da votação na Paraíba

Com tropas federais atuando em sete municípios da Paraíba, para reforçar a segurança das eleições, o general Alessandro da Silva, comandante do 1º Grupamento de Engenharia do estado, informou, durante entrevista a uma emissora de TV, que as primeiras horas da votação seguem tranquilas nessas cidades.

São elas: Itabaiana, Cabedelo, Bayeux, São Bento, Paulista, Fagundes e Pombal, conforme solicitações realizadas pelos juízes eleitorais e aprovadas pelo Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba (TRE-PB).

“Estamos posicionados em municípios estratégicos para garantir um ambiente seguro e tranquilo para a população exercer seu direito de voto”, afirmou o general, ao destacar que cerca de 750 militares estão atuando na Paraíba durante as eleições.

O general considerou, ainda, que o pleito transcorre com tranquilidade e destacou a colaboração com a Polícia Militar, afirmando que, em caso de crimes eleitorais, “nossas tropas acionarão rapidamente os órgãos de segurança pública para intervenções necessárias”.

Ele concluiu ressaltando que a missão das tropas é “garantir a votação e a apuração até o final do dia.”