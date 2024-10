Ruy Carneiro vota e afirma estar confiante na ocorrência de 2º turno em João Pessoa

Após votar em João Pessoa, por volta das 9h40 deste domingo (6), o deputado federal e candidato a prefeito pelo Podemos, Ruy Carneiro, concedeu entrevista à imprensa e lamentou os recentes episódios ocorridos durante a campanha eleitoral, afirmando que a cidade virou destaque na mídia de forma negativa.

“João Pessoa está em todas as manchetes com a junção do poder público com o crime organizado”, criticou o candidato.

Carneiro também se mostrou otimista em relação à ocorrência de um segundo turno na capital paraibana, enfatizando a necessidade de “virar essa página” e trabalhar para uma cidade melhor, que “traga resultados significativos para a vida das pessoas”.

“Fizemos uma campanha do bem, da paz, propositiva. Teremos segundo turno e vamos unir a cidade pelo bem de João Pessoa. Eu renovo o pedido de uma oportunidade para governar, pois o atual prefeito já teve 12 anos, o anterior teve oito e tem uma série de temas que continuam sem solução para melhorar a vida das pessoas”, enfatizou Ruy Carneiro.

O prefeitável votou em uma escola particular situada no bairro Manaíra, em João Pessoa, acompanhado da candidata a vice-prefeita, conhecida como ‘Amanda CSI’, que é filiada ao MDB.

Confira um trecho da entrevista no vídeo:

Vídeo: Ascom