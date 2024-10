O governador João Azevêdo esteve, neste domingo (6), no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) de João Pessoa, ocasião em que acompanhou o trabalho das Forças de Segurança na Operação Voto Seguro 2024.

Além do reforço policial, que conta com o efetivo dos órgãos operativos – Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros Militar e do sistema prisional, em todos os municípios do estado, a operação conta com o uso da tecnologia de ponta em videomonitoramento com a disponibilidade de imagens de 1.600 câmeras espalhadas nos 223 municípios e também da atuação dos CICCs de Patos e Campina Grande.

Na oportunidade, o chefe do Executivo estadual destacou a utilização da tecnologia do Sistema de Segurança para garantir uma eleição segura em toda a Paraíba. “Todo o nosso sistema está à disposição desse momento especial da nossa democracia. Nós temos o controle de todos os locais de seção, com o acompanhamento em tempo real de ocorrências, também contamos com a participação do Exército, da Polícia Rodoviária Federal, da Semob e, pela primeira vez, nós temos um sistema integrado ao TRE, representando um grande avanço na qualidade da prestação de serviço e na resolutividade dos problemas”, frisou.

O secretário da Segurança e da Defesa Social, Jean Francisco Nunes, ressaltou o compromisso das Forças de Segurança de assegurar um ambiente seguro e tranquilo para que a população possa exercer seu direito ao voto com total confiança. “A implementação dos três Centros Integrados de Comando e Controle durante o pleito eleitoral representa um marco histórico para a segurança pública na Paraíba. É a primeira vez que conseguimos atuar de forma tão integrada e coordenada, permitindo o gerenciamento em tempo real de equipes e viaturas distribuídas estrategicamente por todo o estado. Essa estrutura nos permite acompanhar cada ocorrência de forma imediata, garantindo que as forças de segurança possam responder de maneira ágil e eficaz”, disse.

Mais de 9 mil policiais militares foram enviados para trabalhar em cidades do interior participando da Operação Voto Seguro 2024, que atua nos 223 municípios, junto às 68 zonas eleitorais e em mais de 1.800 locais de votação, sendo uma das maiores operações já realizadas pela corporação.

Além do policiamento ostensivo e preventivo nos locais de votação, a PM também está atuando como guarda de urna e no apoio à Justiça Eleitoral, além da segurança no entorno dos locais de votação.

De acordo com o planejamento operacional da Secretaria da Segurança e da Defesa Social, as estruturas realizarão monitoramento das ações da operação, atendendo demandas do Tribunal Regional Eleitoral e atuando em conjunto com outros órgãos envolvidos no pleito, como Forças Armadas, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e Polícia Penal.