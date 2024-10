Nelson Júnior em Campina Grande: “Estamos na guerra e seguiremos firmes”

Após votar, por volta das 10h deste domingo (6), Nelson Júnior, candidato a prefeito de Campina Grande pelo PSOL, refletiu sobre o papel do eleitor na decisão do futuro do município e destacou que está firme no compromisso de fazer uma política de avanço na Rainha da Borborema.

“O futuro está nas mãos de Deus, mas nós temos um papel fundamental na construção desse futuro”, pontuou o candidato.

Contando com uma chapa formada por mais de 20 candidatos a vereador, Nelson também expressou otimismo com a possibilidade de eleger representantes da Federação PSOL/REDE para a Câmara Municipal de Campina Grande (CMCG).

Ele destacou ainda a importância de manter as bases da democracia e de construir uma posição política sólida, com militância e união.

“Não podemos flertar com o fascismo ou a extrema direita. Precisamos de governos comprometidos com a luta democrática. Estamos na guerra e seguiremos firmes na defesa da educação e da ciência em Campina Grande”, declarou Nelson Júnior.

O prefeitável votou em uma escola estadual situada no bairro de Santa Rosa.

Confira no vídeo um trecho da entrevista:

Vídeo: ParaibaOnline