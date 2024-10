O candidato a prefeito de João Pessoa pelo PL, Marcelo Queiroga, concedeu entrevista à imprensa após votar, por volta das 8h deste domingo (6), em uma escola estadual do Bairro dos Estados, na capital paraibana.

Ele expressou confiança na Justiça Eleitoral e destacou a importância da participação do povo no processo de votação para a escolha do próximo prefeito de João Pessoa.

O prefeitável se mostrou confiante na possibilidade de participar de um eventual segundo turno nas eleições da capital.

“Teremos uma apuração tranquila e, no final, quem decide é o povo livre de João Pessoa. Cada voto conta para moldar o futuro da nossa cidade. Vou percorrer alguns colégios eleitorais, depois vou acompanhar a apuração com o meu vice, Sérgio Queiroz. Posteriormente, vou abraçar o povo de João Pessoa, que seguramente vai escolher o meu nome para disputar o segundo turno”, afirmou Marcelo Queiroga.