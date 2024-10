Após votar em João Pessoa, em uma escola particular localizada no bairro Jardim Oceania, o governador da Paraíba, João Azevêdo (PSB), ressaltou a importância do dia eleitoral como um momento de escolha e participação popular. João Azevêdo chegou ao local acompanhado do prefeito e candidato a reeleição, Cícero Lucena (PP), da primeira-dama do estado, Ana Maria Lins, além de outros aliados políticos.

“Hoje é um dia tranquilo para o eleitor ratificar suas escolhas e decidir o futuro de nossas cidades”, afirmou João Azevêdo, ao incentivar a participação dos eleitores em todo o estado.

Ele também destacou, em entrevista à imprensa, que a estrutura do Governo da Paraíba está montada e mobilizada para garantir a segurança e a liberdade dos eleitores durante a votação. Azevêdo também frisou que nos últimos anos não houve qualquer intercorrência grave nas eleições na Paraíba, esperando que o cenário de tranquilidade se repita em 2024.

“Nunca tivemos problemas nas eleições e não será nesta que isso acontecerá”, declarou o governador.

Azevêdo ainda conclamou a população a participar ativamente do processo democrático, enfatizando que a atividade política é fundamental para a mudança na vida das pessoas.

“Saia de casa, exerça seu direito e não deixe que outros decidam por você”, acrescentou o governador.

Confira um trecho da entrevista no vídeo:

*Vídeo: ParaibaOnline

Inscreva-se no canal do YouTube do ParaibaOnline e você será notificado sobre o conteúdo de novos vídeos.

Acesse o endereço abaixo e ative o ´sino´.

Clique aqui