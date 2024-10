O candidato a prefeito de Campina Grande pelo PSB, Jhony Bezerra, exerceu seu direito ao voto no final da manhã deste domingo (6), em uma escola estadual localizada no bairro do Catolé. Em entrevista à imprensa, ele destacou a importância da união entre as lideranças locais, mencionando a necessidade de diálogo com outros candidatos em um possível cenário de segundo turno.

Bezerra também destacou que a política deve ser baseada em propostas construtivas, lamentando que o primeiro turno tenha sido, segundo ele, marcado por ataques e calúnias em Campina Grande.

O prefeitável também enfatizou seu compromisso, caso seja eleito, em revitalizar a cidade. Ele pontuou ainda que o legado de sua campanha será o debate propositivo que estimulou e a esperança de um futuro melhor para Campina Grande.

“Estamos prontos para apresentar soluções para os problemas de saúde, educação, emprego e transporte público. A gente vai construir de forma conjunta a vitória no segundo turno. Estamos aqui para contribuir com uma política nova e inovadora, que realmente atenda às necessidades da população”, concluiu o prefeitável.

Veja trecho da entrevista: