Após votar na manhã deste domingo (6), em uma escola municipal no bairro Alto Branco, o candidato a prefeito de Campina Grande pelo PCdoB, Inácio Falcão, avaliou sua campanha como “muito positiva”. Ele afirmou que confia no julgamento da população e revelou que está confiante em um possível segundo turno na Rainha da Borborema.

“Estamos confiantes de que, no segundo turno, Campina Grande saberá escolher quem vai representar nossa cidade. Tenho certeza de que estaremos no segundo turno para que a gente possa fazer um embate com o segundo colocado. Campina Grande saberá escolher no segundo turno quem vai representar essa cidade tão maravilhosa”, afirmou o candidato.

Sobre as eleições para a Câmara Municipal de Campina Grande (CMCG), ele declarou que a expectativa é de uma mudança significativa, com a renovação de 40% a 50% das cadeiras.

“É fundamental que a Câmara esteja voltada para os interesses da população”, pontuou Inácio, que também é deputado estadual.

