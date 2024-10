O prefeito de Campina Grande e candidato à reeleição, Bruno Cunha Lima (União Brasil), saiu vitorioso no primeiro turno das Eleições 2024, com 48,22% dos votos válidos. Após resultado, Bruno se pronunciou à imprensa e demonstrou confiança para o segundo turno, que ocorrerá no dia 27 de outubro.

Logo após a confirmação dos resultados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Bruno agradecendo aos campinenses pela confiança expressa nas urnas e demonstrou otimismo em relação à nova fase da campanha.

“Nós tivemos uma ampla maioria. Fizemos maioria na Câmara Municipal. As pessoas saíram de casa, livremente, de graça, para manifestar um voto de confiança”, declarou.

O prefeito garantiu que está confiante na vitória também no segundo turno e afirmou que sua equipe já iniciou os trabalhos. O gestor destacou que a disputa agora será mais equilibrada, com apenas dois candidatos, o que permitirá um maior aprofundamento nos debates e na comparação de propostas.

“Agora nós vamos fazer uma eleição plebiscitária. Uma eleição onde, mais do que comparar propostas, nós vamos ter a oportunidade de comparar modelos. Eu acredito fortemente que nós vamos vencer no segundo turno”, afirmou.

Bruno Cunha Lima encerrou suas declarações com otimismo sobre a reta final da campanha: “Da mesma forma que nós vencemos o primeiro turno, eu, Alcindor e todo esse time aqui, vamos vencer o segundo turno. E, se Deus quiser, no próximo dia 27, vamos alcançar mais uma belíssima vitória.”

Assista: