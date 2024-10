Eleições 2024: ministra Cármen Lúcia vota em Belo Horizonte

Na manhã deste domingo (6), data do 1º turno das Eleições Municipais de 2024, a presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministra Cármen Lúcia, compareceu à sua seção eleitoral no colégio Santo Agostinho, em Belo Horizonte (MG), para exercer o direito ao voto.

Além de votar nos cargos de prefeito e vereador, a ministra participou do referendo que vai decidir sobre a nova bandeira da capital mineira.

Ela também acompanhou o Teste de Integridade das urnas eletrônicas, procedimento que tem como objetivo assegurar a confiabilidade do sistema eleitoral.

*Com informações do TRE-MG